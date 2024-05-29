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|المهدية: انطلاق موسم الحصاد يوم 06 جوان مع تقديرات بإنتاج أكثر من 81 الف قنطار من الحبوب

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Publié le Mercredi 29 Mai 2024 - 18:06 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قدرت المندوبية الجهوية للفلاحة بالمهدية الإنتاج الجهوي من الحبوب، للموسم الحالي، الذي ينطلق يوم 06 جوان المقبل، بحوالي 81760 قنطارا، موزعة إلى 6150 قنطارا من الحبوب المروية و75610 قنطار من الحبوب المطرية (39550 قنطارا من الشعير و36060 قنطارا من القمح الصلب) على مساحة مبذورة قدرت ب10960 هكتارا، وفق ما ورد بثائق خاصة بموسم الحبوب تحصل عليها صحفي "وات" من المندوبية.

ووفرت المندوبية، لإنجاح الموسم، 19 الة حاصدة ومركزا للتجميع، وتولت التنسيق مع السلطات المتدخلة قصد تأمين مسالك النقل ومركز التجميع، وقررت، بالمناسبة تأمين حصص استمرار من قبل خلايا الإرشاد الفلاحي وتنظيم برامج تحسيسية حول تجنب الحرائق وتسهيل عملية الحصاد في مختلف مراحلها.
كما دعت أصحاب الآلات الحاصدة الى صيانة معداتهم وتجهيزها بصهاريج من المياه علاوة على حرث جوانب الحقول وتكثيف الدوريات الأمنية وحملات المراقبة.
...

وكان إنتاج الحبوب بجهة المهدية قد بلغ خلال موسم 2016- 2017 حوالي 520 ألف قنطار ويعزى انخفاض الإنتاج إلى تراجع كميات الأمطار في السنوات القليلة المنقضية.


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