عائلة بوادي الليل تناشد السلطات مساعدتها على معرفة مصير ابنتها بعد فقدان مركب الهجرة غيرالنظامية بقربة

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(وات/مكتب منوبة - نعيمة عويشاوي) - 23 يوما مرت عن فقدان 23 شخصا، خرجوا على متن مركب من سواحل قربة بولاية نابل، بغاية الوصول الى الاراضي الايطالية بطريقة غير شرعية، لم تنطفئ حرقة عائلاتهم خاصة وانه لم يصلهم الى اليوم خبر يقطع الشك باليقين، فلم يقع العثورعلى اي منهم بعد.



تنتظر عائلات المفقودين ومن بينهم احدى العائلات بولاية منوبة وتحديدا بحي بنصر بمعتمدية وادي الليل، خبرا يطمئنها عن ابنتهم "آمال" ذات ال23 سنة، كانت ضمن المجموعة المفقودة، وهي لم تخبر أحدا عن نيتها الالتحاق بزوجها في الأراضي الإيطالية رغم تقدم أشهر حملها (الشهر السابع )، وتفاجأ الجميع بخبر وجودها مع المفقودين بعد ان اخفت نواياها للجميع، وفق تصريح الاب حبيب الفطناسي لصحفية "وات".





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خبر نزل كالصاعقة على الاب والام وأشقائها، حيث فوجئ بخبر إقدامها على "الحرقة" وبفقدان المركب الذي كانت على متنه، حيث كان يفترض ان تكون مع صديقتها التي تتبادل معها الزيارة، ولم يكن احد يدري انها كانت تخطط للالتحاق بزوجها في إيطاليا وإنجاب طفلهما هناك.

تزوجت الابنة قبل سنة، وعاد زوجها الى إيطاليا للعمل، لتظل مع عائلتها تواصل حياتها بصفة عادية وتشتغل وتتابع وضعها الصحي بعد حملها، الى ان بلغهم خبر اختفاء مركب "الحرقة" الذي كانت على متنه.



دخلت العائلة، وفق تأكيد الأب، في متاهة البحث في كل المستشفيات ومراكز الأمن في تونس، كما يقوم زوجها وشقيقها في إيطاليا بالبحث في كل المدن الإيطالية، ومراكز المهاجرين والمستشفيات مع الاتصال بمصالح وزارة الخارجية ، لكن لا خبر الى اليوم.



ومع مرور الأيام تزداد الحيرة وتتزايد المعطيات من هنا وهناك دون بلوغ الخبر اليقين ودون الحصول على معطيات رسمية قد تطفئ نيران حيرتهم، ويأمل الأب من وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة في تفعيل كل الإجراءات الديبلوماسية بالتنسيق مع مصالح السفارة بليبيا، خاصة مع توارد اخبار في وسط عائلات المفقودين حول إمكانية توغل المركب في السواحل الليبية، هذا مع مزيد التنسيق مع إيطاليا بحثا عن المفقودين وتسخير الإمكانيات الضرورية لمعرفة مزيد المعلومات التي من شانها طمأنتهم حول صحة ابنتهم وباقي المهاجرين ومعرفة مصيرهم.



يذكر ان الإرشاد البحري بمنطقة نابل إقليم الساحل تعهّد يوم 17 ماي 2024 بمباشرة قضية عدلية، حسب تعليمات النيابة العمومية "من أجل المشاركة في تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة"، وأكدت الإدارة في بلاغ اعلامي أنّ "الوحدة المتعهدة بالبحث بمشاركة وحدات الأمن العمومي بقربة والتدخلات السريعة بنابل تمكّنت من تحديد هوية 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الاجتياز من بينهم امراتان وإلقاء القبض عليهم وإدراج شخصين بالتفتيش من بينهم منظم العملية .