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رئيس الجمهورية يغادر تونس في اتجاه جمهورية الصين الشعبية

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 15:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
غادر رئيس الجمهورية قيس سعّيد، اليوم الثلاثاء، أرض الوطن في اتجاه الصين ، تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جينبينغ".

وكان في توديع رئيس الدولة، كل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

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وتتواصل زيارة الدولة التي يؤديها سعيّد الى الصين إلى غاية يوم 1 جوان القادم. وسيشارك كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سينعقد يوم 30 ماي الجاري بالعاصمة الصينية بيكين.


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