بطولة رولان غاروس - انس جابر تواجه الكولمبية كاميلا اوزوريو في الدور الثاني

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تلاقي لاعبة التنس التونسية انس جابر، المصنفة تاسعة عالميا، في الدور الثاني لدورة رولان غاروس (ثاني البطولات الاربع الكبرى، غراند سلام) غدا الاربعاء الكولمبية كاميلا اوزوريو المصنفة 77 عالميا.



وتاهلت كاميلا اوزوريو بعد انسحاب منافستها الاوكرانية انهلينا كالينينا المصنفة 48 عالميا لاسباب صحية في المجموعة الثالثة عندما كانت اوزوريو متقدمة 4-1. وكانت كالينينا كسبت المجموعة الاولى 6-3 قبل ان تفوز اوزوريو بالمجموعة الثانية 7-6.

اما انس جابر فقد تاهلت بتغلبها على الامريكية ساشيا فيكيري المصنفة 124 عالميا 2-صفر (6-3 و6-2).



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يذكر ان انس جابر بطلة رولان غاروس لصنف الوسطيات سنة 2011 كانت قد بلغت في النسخة الماضية الدور ربع النهائي وهي افضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في هذه الدورة.