سوسة: حرص مشترك تونسي بولوني على دفع نسق المبادلات التجارية بين البلدين خلال ملتقى الاعمال والشراكة التونسي-البولوني

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نظّمت غرفة التجارة والصناعة للوسط، اليوم الخميس، بمدينة سوسة، ملتقى الاعمال والشراكة التونسي البولوني الذي يندرج في اطار تفعيل اتقافية التعاون المبرمة منذ سنة 2019 بين غرفة التجارة والصناعة للوسط ونظيرتها غرفة تجارة بولونيا " كيغ".



وبيّن رئيس غرفة التجارة والصناعة للوسط، نجيب الملولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ملتقى الأعمال والشراكة التونسي البولوني يتنزل في سياق الحرص على مزيد تنمية علاقات التعاون، ودفع نسق المبادلات التجارية بين رجال الاعمال التونسيين ونظرائهم البولونيين، الذي يؤدي وفدا منهم زيارة الى مدينة سوسة من 22 الى 24 ماي الجاري.

وبيّن الملولي أن الغاية من تنظيم مثل هذه التظاهرات هي محاولة الرفع من حجم المبادلات التجارية التونسية البولونية التي شهدت سنة 2023 تراجعا نسبيا على مستوى الواردات والصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات لنفس السنة 579 مليون دينار مقابل 522 مليون دينار سنة 2022، بينما بلغت قيمة الواردات من بولونيا 470 مليون دينار مقابل 522 مليون دينار سنة 2022.



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وأكّد، في هذا السياق، على ضرورة العمل على تطوير الصادرات التونسية نحو بولونيا لا سيما وان عديد المنتوجات التونسية تتمتع بقدرة تصديرية عالية نحو السوق البولونية على غرار الملابس الجاهزة، والمواد الالكترونية والكهربائية، والمواد الغذائية.

وتخلل هذا الملتقى تقديم عرض حول النسيج الاقتصادي لجهة الوسط، ومختلف الميزات التفاضلية للجهة التي تضم ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان، وكذلك القطاعات الواعدة ومجالات الاستثمار المتاحة.

وتولى ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية البولونية تقديم مناخ الاستثمار ببلونيا وفرص الشراكة والتعاون بين تونس وبولونيا

وتضمّن برنامج الملتقى، الذي شهد مشاركة سفيرة الجمهورية البولونية بتونس، تنظيم 50 لقاء شراكة بين أصحاب المؤسسات التونسية والبولونية تخلّلها تحيين اتفاقية التعاون بين غرفة التجارة والصناعة للوسط وغرفة تجارة بولونيا

يذكر أن الوفد البولوني، الذي ترأسه رئيس الغرفة البولونية للتجارة، يتركب من 12 عضوا من بينهم ممثلين عن 7 مؤسسات تنشط في قطاعات الصناعات المعدنية والميكانيكية، والصناعات الكيميائية، والتجارة الدولية، والخدمات والاستشارية والقانونية.