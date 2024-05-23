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رولان غاروس - انس جابر تواجه الامريكية ساشيا فيكيري في الدور الاول

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 16:40 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ستواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر، المصنفة تاسعة عالميا، في الدور الاول من دورة رولان غاروس (احدى الدورات الكبرى للتنس) الامريكية ساشيا فيكيري المصنفة 124 عالميا وذلك على ضوء القرعة التي سحبت اليوم الخميس.

ويذكر ان انس جابر كانت بلغت في النسخة الماضية الدور ربع النهائي وهي افضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في هذه الدورة.

...

كما تجدر الاشارة الى ان البطلة التونسية كانت فازت بدورة رولان غاروس في صنف الوسطيات سنة 2011.


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