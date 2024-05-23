بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة: محمد نضال الخليفي يهدي تونس ميدالية فضية جديدة في سباق 800 م كراسي

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أحرز التونسي محمد نضال الخليفي اليوم الخميس ميدالية فضية جديدة في سباق 800م كراسي (فئة ت53) في منافسات اليوم السابع لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاعاقة الجارية حاليا بمدينة كوبي اليابانية وضمن بالتالي تاهله الى الالعاب البارلمبية 2024.

وقطع الخليفي مسافة السباق في زمن قدره 1د و44ث و02 خلف الفرنسي بيار فاربنك الذي توج بالميدالية الذهبية بتوقيت بلغ 1د و43ث و80. وعادت الميدالية البرونزية الى الكوري يوري بيانغهون بزمن قدره 1د و44ث و74.



وكان رؤي الجبابلي احرز في وقت سابق الميدالية البرونزية لسباق 400م (فئة ت12) بزمن قدره 48ث و78 جزء بالمائة.



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وبذلك، رفعت العناصر الوطنية المشاركة في هذه البطولة العالمية رصيدها الى 15 ميدالية منها 3 ذهبية حققها كل من وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وياسين قنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41).

وجاءت الميداليات الفضية الخمس بواسطة وليد كتيلة في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى براهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في رمي القرص (فئة اف 41) ومحمد نضال الخليفي في سباق 800م على الكراسي (فئة تي53).

اما الميداليات البرونزية وعددها 7 فقد تحصل عليها كل من نضال الخليفي في سباقي 400 متر (فئة تي 53) و100م كراسي (فئة تي 53) وسمية بوسعيد في سباق 1500م (فئة تي 13) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37) وامان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37) ومروى البراهمي في دفع الجلة (فئة أف 32 ) ورؤي الجبابلي في سباق 400م (ت12).



وللتذكير، تشارك تونس في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا ورياضية هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.