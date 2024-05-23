بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة: رؤي الجبابلي يحرز ميدالية برونزية جديدة لتونس في سباق 400م

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أحرز التونسي رؤي الجبابلي اليوم الخميس ميدالية برونزية في سباق 400م (فئة ت12) ضمن منافسات اليوم السابع لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاعاقة الجارية حاليا بمدينة كوبي اليابانية

وقطع الجبابلي مسافة السباق في زمن قدره 48ث و78 جزء بالمائة خلف التركي سيركي ييلديريم الذي توج بالميدالية الذهبية بزمن قدره 47ث و47 فيما عادت الميدالية الفضية الى المغربي منصف بوجا بتوقيت قدره 48ث و42.

وارتفعت بذلك حصيلة المشاركة التونسية خلال هذه البطولة العالمية الى 14 ميدالية منها 3 ذهبية حققها كل من وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وياسين قنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41).

وجاءت الميداليات الفضية الاربع بواسطة وليد كتيلة في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى براهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في رمي القرص (فئة اف 41).



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اما الميداليات البرونزية وعددها 7 فقد تحصل عليها كل من نضال الخليفي في سباق 400 متر (فئة تي 53) وسمية بوسعيد في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37) وامان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37) ومروى البراهمي في دفع الجلة (فئة أف 32 ) ومحمد نضال الخليفي في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 53) ورؤي الجبابلي في سباق 400م (ت12).



وللتذكير، تشارك تونس في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا ورياضية هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.