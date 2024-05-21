قابس: الشروع في التنظيف الآلي للشواطئ

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انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بقابس، في انجاز برنامج التنظيف الآلي للشواطئ، وكانت بداية التدخل بشواطئ الكورنيش بقابس المدينة وشنتش ومطرش بقابس الجنوبية، وفق رئيس فرع هذه الوكالة بقابس عصام الثليبي.

وبين ذات المصدر لصحفي "وات"، ان العملية انطلقت يوم 16 ماي الجاري، وسيشمل برنامج التدخل 9 شواطئ وهي شواطئ المطوية ووذرف وغنوش وقابس المدينة وشنتش ومطرش وأولاد عبودة ( تبلبو) الحمروني ( ليماوة ) بمعتمدية قابس الجنوبية وكتانة بمعتمدية مارث، كما ستساهم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في دعم مجهود النظافة بشاطئي الزارات وليماية من معتمدية مارث بتخصيص اعتمادات للغرض لفائدة بلدية الزارات.

وستشمل عملية التنظيف الآلي للشواطئ التي ستتواصل الى موفى شهر سبتمبر المقبل، مساحة تمتد على طول 14 كلم بمعدل 11 تدخلا بكل شاطئ، علما وأن كل تدخل يتضمن غربلة الرمال وجمع الفضلات الموجودة بالشواطئ وفي مقدمتها المواد البلاستيكية المختلفة.

