كوبي - ياسين القنيشي يتوج بذهبية دفع الجلة ورؤي الجبابلي يحرز فضية سياق 1500م

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توج التونسي ياسين القنيشي بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة (فئة اف 36) صباح الثلاثاء ضمن منافسات اليوم الخامس لبطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة المقامة حاليا بمدينة كوبي اليابانية.



وحقق القنيشي رمية قدرها 16م فاصل 33 متقدما على الروسيين الان كوكواتي (16م فاصل 18) وفلاديمير سفيريدوف (15م فاصل 91).

وهي الميدالية الذهبية الثانية لتونس في هذا المونديال بعد الاولى بواسطة روعة التليلي في مسابقة دفع الجلة (فئة اف 41).



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ومن جهته، احرز العداء رؤي الجبابلي الميدالية الفضية لسباق 1500م (فئة تي 13) بعدما قطع المسافة في توقيت قدره 3دق و51ث و77 جزء بالمائة خلف الروسي انطون كولياتين الذي احرز الميدالية الذهبية بزمن 3دق و51ث و39 جزء بالمائة. اما الميدالية البرونزية، فقد عات الى الجزائري عبد اللطيف بقة (3دق و51ث و78 جزء بالمائة).

وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى حد الان الى 8 ميداليات (2 ذهبية و3 فضية و3 برونزية).

وجاءت بقية الميداليات عن طريق وليد كتيلة (ميدالية فضية) في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى البراهمي (ميدالية فضية) في رمي الصولجان (فئة اف 32) ومحمد نضال الخليفي (ميدالية برونزية) في سباق 400م (فئة تي 53) واحمد بن مصلح (ميدالية برونزية) في مسابقة دفع الجلة (فئة اف 37) وسمية بوسعيد (ميدالية برونزية) في سباق 1500م (فئة تي 13).

وللتذكير، فان تونس تشارك في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.

ر-امين







