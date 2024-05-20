سليانة: إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب شاحنة خفيفة بمنطقة العوامرية ببرقو

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أسفر حادث انقلاب شاحنة خفيفة، تقل عددا من العمال في القطاع الفلاحي، جدّ مساء اليوم الإثنين، بمنطقة العوامرية التابعة لعمادة سيدي سعيد بمعتمدية برقو من ولاية سليانة، عن 10 إصابات متفاوتة الخطورة، وفق مصدر من الحماية المدنية.



وبين ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإصابات المتفاوتة الخطورة سجلت لدى رجل و9 نساء، مضيفا أنه تم نقل 7 نساء إلى المستشفى الجهوي بسليانة وإمرأتين ورجل إلى المستشفى المحلي ببرقو.





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من جهته، أفاد المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي، بأن حالة المصابين "مستقرة"، من بينهم 7 أشخاص لديهم بعض الكسور والرضوض، مؤكدا أنهم تلقوا جميعا العلاج والإسعافات الأولية، ومن المنتظر أن يغادر عدد منهم المستشفى.