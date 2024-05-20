الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "نصرة فلسطين" و289 عملا في المسابقة

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تلتئم الدورة الرابعة والعشرون من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 26 إلى 29 جوان 2024 .واختار اتحاد إذاعات الدول العربية "نصرة فلسطين" شعارا لهذه الدورة الجديدة تأكيدا للرسالة القومية التي يضطلع بها الاتحاد منذ تأسيسه في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لاسيّما بعد العدوان والإبادة التي يتعرّض لها أهالي قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن المنظمون أن جانبا من فعاليات هذه الدورة سيكون على إيقاع الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني والدور التاريخي الذي قام به الإعلام الفلسطيني والعربي بشكل عام في كشف فظاعة الجرائم الإسرائيلية ومواجهة حملات التضليل والتضييق التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي والرقمي الدولي.



وتتوزع فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، التي تنتظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية وبالتعاون مع مؤسسة الإذاعة التونسية وعرب سات، بين مدينة الثقافة بتونس العاصمة والمسرح الروماني بقرطاج.



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// 289 عملا في المسابقة

وجاء على الموقع الرسمي للمهرجان أن لجنة الاستماع والمشاهدة شرعت في أعمالها رسميا، بعد تلقي المهرجان 289 عملا في المسابقات الرسمية والموازية.

ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقات الإذاعية 142 عملا وهي أكبر مشاركة في هذه المسابقات منذ انطلاق المهرجان، 125 منها في المسابقة الرئيسية و17 في المسابقة الموازية، بحسب ما أحصاه المنظمون. كما يبلغ عدد الهيئات الاذاعية الأعضاء في الاتحاد المشاركة في المسابقة الرئيسية 20 هيئة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، الى جانب 8 مشاركات أخرى ضمن المسابقة الموازية، بين إذاعات خاصة ومحطات دولية ناطقة بالعربية وشركات إنتاج .



وتتضمن أصناف المسابقة الإذاعية الرئيسية :

* مسابقة الدراما (الملحمية)

* البرامج الثقافية (أدب الشباب)

* ومضة التوعية ( العنف في الوسط المدرسي )

* البرامج الصحية (الصحة النفسية)

* برامج الأطفال (أطفال الموبايل)

* البرامج التربوية (التسرب الدراسي)

* البرامج العلمية (نوابغ العلوم)



فيما تتوزع المسابقة الاذاعية الموازية على الأصناف التالية :



* برامج المنوعات ( مسابقات )

* البرامج الصحية (الصحة العائلية)

* البرامج الاجتماعية ( برّ الوالدين )

* البرامج الاقتصادية ( المبادرات الخاصة )

* ومضة ( الماء )



ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقات التلفزيونية 147 عملا، 108 منها في المسابقة الرئيسية و39 في المسابقة الموازية .

وتشارك بهذه الأعمال 20 هيئة تلفزيونية أعضاء في الاتحاد ضمن المسابقة الرئيسية و6 قنوات فضائية خاصة و18 شركة إنتاج ضمن المسابقة الموازية .



وتتضمن أصناف المسابقة التلفزيونية الرئيسية منها والموازية :



* مسابقة الدراما التلفزيونية (المسلسلات الاجتماعية - المسلسلات الكوميدية)

* مسابقة البرامج التلفزيونية (الأفلام الوثائقية العامة - برامج المنوعات والسهرات الفنية - البرامج الثقافية والعلمية)

* مسابقة الأفلام الوثائقية و التبادلات البرامجية التلفزيونية ( الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية- برنامج في ربوع الوطن العربي - البرنامج الوثائقي)

* مسابقة الأخبار التلفزيونية (البرامج الحوارية - التقارير الإخبارية)

* مسابقة الإعلام الجديد (إنتاجات توعوية في مجال البيئة و المناخ ).