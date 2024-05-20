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تونس تحصد 30 ميدالية ذهبية وتفوز بالمرتبة الأولى في المسابقة الاسكندنافية الدولية لزيت الزيتون

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 18:27 قراءة: 0 د, 55 ث
      
فازت تونس، الاثنين، بالمرتبة الأولى وحصدت 30 ميدالية ذهبية في "المسابقة الاسكندنافية الدولية لزيت الزيتون"، التّي انتظمت بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن بمشاركة 14 دولة.

وأفاد رئيس مجموعة "المسابقات العالمية لزيت الزيتون" GIOOC بسويسرا، رؤوف شوكات، وهي المجموعة المنظمة لهذه المسابقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذه الميداليات توزعت إلى 24 ميدالية ذهبية في الجودة و4 ميداليات ذهبية في الصنف الصحي و4 ميداليات فضية.

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وشارك في هذه المسابقة بالإضافة إلى تونس كل من إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا والبرازيل وفرنسا وكرواتيا والسعودية والمغرب والأردن والجزائر وليبيا والبرتغال.

وجاءت اليونان في الترتيب الثاني بعد تونس ضمن هذه المسابقة الدولية، تليها إسبانيا في المرتبة الثالثة وإيطاليا في الترتيب الرابع.

يشار إلى أنّ مجموعة "المسابقات العالمية لزيت الزيتون" بسويسرا GIOOC تشرف على تنظيم 4 مسابقات دولية لزيت الزيتون في العالم وهي المسابقة الافريقية الأسيوية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الاسكندنافية لزيت الزيتون والمسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس حصلت، يوم 9 ماي 2024، على المرتبة الأولى في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون، التي انتظمت بسويسرا ب32 ميدالية منها 26 ذهبية في الجودة و4 ميداليات ذهبية في الصنف الصحي و فضيتان.


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