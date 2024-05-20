بنزرت: إعطاء إشارة انطلاق عملية التعداد العام للسكان والسكنى بالجهة

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أعطيت، اليوم الاثنين، بولاية بنزرت، إشارة انطلاق عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهي عملية التعداد الـ 13 من نوعها في البلاد التونسية.



وأكّد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على انطلاق العملية بحضور فريق المعهد الوطني للإحصاء، على أهمية منظومة التعداد العام العام للسكان والسكنى محليا وجهويا ووطنيا، وأيضا في بناء قاعدة بيانات موثقة وعلمية بما من شأنها المساهمة في حسن بناء وحوكمة المخططات التنموية المستقبلية للبلاد ولاسيما منها المخطط التنموي 2026-2030.

ولاحظ الوالي أن كافة المصالح والهياكل بالجهة استنفرت جميع الوسائل اللوجستية والبشرية المستوجبة لمعاضدة خبراء المعهد الوطني للإحصاء في عملهم طيلة فترة التعداد، داعيا مكونات المجتمع المدني إلى معاضدة هذا المجهود الوطني خدمة للصالح العام والمواطن بالأساس.



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من جانبه، أشار المسؤول عن التعداد بولاية بنزرت، وليد الجريدي، إلى أنّه تم توفير الاليات الرقمية اللازمة للعملية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاعتماد على اللوحات الرقمية.

وأضاف ان عملية التعداد سيتولاها في مرحلة أولى 51 ناظرا من خبراء المعهد الوطني للإحصاء وتسمى بمرحلة العد القبلي وتستمر بداية من اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر، وستشمل حصر جميع المباني والمحلات بالجهة حسب الوحدات الإحصائية، وذلك باعتماد اللوحات الرقمية، أمّا المرحلة الثانية فستنطلق في بداية شهر نوفمبر المقبل لتتواصل حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، وستشمل إحصاء جميع الاسر وتعمير استمارة التعداد وسيتولاها فريق سيتم انتداب عناصره تباعا وتكوينهم في المجال.