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بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثامنة

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 14:27 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام السبت 25 والاحد 26 ماي الجاري والسبت غرة جوان القادم :

السبت 25 ماي 2024
الملعب الاولمبي بسوسة (س 15 و30 دق)
...

النجم الساحلي - الملعب التونسي

الاحد 26 ماي 2024
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 17 و30 دق)
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

السبت 1 جوان 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي


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