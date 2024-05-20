بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثامنة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور ايام السبت 25 والاحد 26 ماي الجاري والسبت غرة جوان القادم :
السبت 25 ماي 2024
الملعب الاولمبي بسوسة (س 15 و30 دق)
السبت 25 ماي 2024
الملعب الاولمبي بسوسة (س 15 و30 دق)
النجم الساحلي - الملعب التونسي
الاحد 26 ماي 2024
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 17 و30 دق)
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
السبت 1 جوان 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي
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