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الاهلي المصري يعلن اصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر اكيلس

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 10:01 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلن الاهلي المصري مساء الاحد إصابة لاعبه التونسي علي معلول بقطع جزئي في وتر العرقوب "أكيلس" مشيرا الى انه سيخضع لعملية جراحية اليوم الاثنين.
واوضح النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان طبيب الفريق الاول لكرة القدم الدكتور احمد جاب الله افاد ان "الاشعة التي أجراها علي معلول أثبتت إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس، وسوف يخضع لجراحة غدًا تحت اشراف أحد كبار الأطباء المتخصصين في المجال".
وكان معلول غادر يوم السبت الماضي ارضية ملعب حمادي العقربي برادس بعد 5 دقائق من بداية مباراة ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا بين الترجي الرياضي والاهلي المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وستدور مباراة الاياب يوم السبت القادم بالقاهرة بداية من الساعة السادسة مساء.


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