بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة - 400م-ت34- وليد كتيلة يحرز ميدالية فضية جديدة لتونس

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احرز البطل العالمي والبارلمبي وليد كتيلة ميدالية فضية جديدة لتونس في سباق 400 متر كراسي لفئة ت34 ضمن بطولة العالم لذوي الاعاقة المقامة حاليا بمدينة كوبي اليابانية

وقطعه كتيلة مسافة السباق في توقيت قدره 51ث و12 جزء بالمائة بفارق جزءين من الثانية عن صاحب الميدالية الذهبية الاماراتي محمد الحمادي (51ث و10).

ومن جهته، تحصل محمد نضال الخليفي على الميدالية البرونزية لسباق 400م تي 53 بتحقيقه زمنا قدره 53ث و41

وبهذا التتويج، رفعت تونس رصيدها إلى 6 ميداليات (1 ذهبية و2 فضية و3 برونزية).



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وكانت روعة التليلي توجت بذهبية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 41) برمية بلغت 10م فاصل 15 فيما احرزت مروى البراهمي فضية رمي الصولجان (اف 32) برمية قدرها 26م فاصل 60

وجاءت الميداليتان البرونزيتان بواسطة كل من احمد بن مصلح في مسابقة دفع الجلة (اف 37) برمية بلغت 15م فاصل 34 وسمية بوسعيد في سباق 1500م (تي 13) بزمن قدره 4دق و34ث و74 جزء بالمائة.

وللتذكير، تشارك تونس في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.