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انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق الوردانين اليوم الاحد من س 8 الى منتصف النهار - "ستاغ"

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Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 07:46 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تشهد كل من الوردانين طريق جمال والوردانين طريق بوعثمان والوردانين حي 22 جانفي ومدينة منزل خير، ولاية المنستير، انقطاعا في التيار الكهربائي، اليوم الاحد بداية من الساعة الثامنة صباحا الى غاية منتصف النهار، وفق ما نقله بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم المنستير، صباح الاحد.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة بالوردانين في نطاق برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء.

...


واكدت الشركة ان عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.



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