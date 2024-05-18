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الترجي الرياضي يتعادل مع الاهلي المصري 0-0

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Publié le Samedi 18 Mai 2024 - 22:01 قراءة: 0 د, 10 ث
      
ذهاب نهائي رابطة الابطال الافريقية - تعادل الترجي الرياضي التونسي مع الاهلي المصري (0-0)، مساء اليوم السبت بملعب رادس، في ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

وسيقام لقاء الاياب السبت القادم بالقاهرة.


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