الترجي الرياضي يتعادل مع الاهلي المصري 0-0

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ذهاب نهائي رابطة الابطال الافريقية - تعادل الترجي الرياضي التونسي مع الاهلي المصري (0-0)، مساء اليوم السبت بملعب رادس، في ذهاب الدور النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.



وسيقام لقاء الاياب السبت القادم بالقاهرة.