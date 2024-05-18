وزير السياحة يفتتح مهرجان" الشاشية بالبطان

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افتتح وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين صباح اليوم السبت الدورة الثانية من مهرجان" الشاشية بالبطان: تراثنا رؤية تتطور تشريعات تواكب" والذي تنظمه دار الثقافة بالبطان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية .

واطلع الوزير بالمناسبة على معرض الصناعات التقليدية الذي انتظم بمشاركة عدد من حرفيي وحرفيات الجهة في اختصاصات متنوعة على غرار اللباس التقليدي والحلي والتقليدي والاكسسوارات ، والتطريز والنقش على المحامل ،ومنتوجات المنحلة والحلويات التراثية، ومستلزمات الخيل ثم معرض وثائقي لصور البطان .

كما تعرف برفقة والي الجهة من خلال ورشات حية لصنع الشاشية على مراحل صنعها التي تنطلق من الزرد والتكبس الى نيشان الماء والعقدة فالتلبيد، والتقرديش الأبيض، فالصباغة والقولبة والتجفيف والتقدريش الأحمر .

وقد قدم خلال الفترة الصباحية بالمهرجان، الذي ينتظم بالتعاون مع بلدية ومعتمدية البطان ودار الشباب بالمنطقة وعدد من منظمات ومكونات المجتمع المدني ،عدد من العروض الفرجوية منها عرض "التنورة" المستلهم من الممارسات الصوفية للدراويش في مصر،ثم رقصة القلال المرفوقة بعرض في الفنون الشعبية الذي حضره جمهور غفير اغلبه شباب وعرض المداوري .



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واعتبر مدير المهرجان مدير دار الثقافة بالبطان،علي الزياني ، ان الدورة التي انطلقت الجمعة وتتواصل غدا الاحد تم تاثيثها بكل من شانه ان يعيد الذاكرة الى تاريخ البطان الثقافي والحضاري، وهي المنطقة الضاربة في التاريخ بصنعة الشاشية العلامة الاصلية والطابع الخاص الذي تنفرد به هذه الحرفة التونسي التي لايزال مصنع التبطين بها شاهدا على ذلك ، صامدا.





وتتواصل غدا الاحد المعارض بفضاء الملعب الرياضي ، فضلا عن زيارة افتراضية بتقنية ثلاثي الابعاد يؤمنها المركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي لفائدة الرواد والزائرين ، وتكون سهرة الاختتام مع العرض الروحاني " العمرة" لشكيب بوصفارة .