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تصفيات مونديال 2026 - طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي يدير مباراة الكونغو الديمقراطية وتوغو

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Publié le Samedi 18 Mai 2024 - 13:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم تعيين طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي لادارة مباراة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ونظيره التوغولي المقررة يوم 9 جوان القادم بكينشاسا لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026 (المجموعة الثانية).
ويتالف طاقم التحكيم ايضا من الحكمين المساعدين محمد بكير ويوسف الجامي والحكم الرابع محمد يسري بوعلي.

وبعد مرور جولتين، يحتل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد 3 نقاط في حين ياتي المنتخب التوغولي في المركز الرابع بنقطتين.
...

ويتصدر المنتخب السنغالي المجموعة برصيد 4 نقاط شراكة مع المنتخب السوداني فيما يتذيل منتخبا موريتانيا وجنوب السودان الترتيب بنقطة واحدة لكل منهما.
ويتاهل صاحب المركز الاول في اعقاب هذه التصفيات مباشرة الى المونديال.


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