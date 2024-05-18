بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة - التونسية سمية بوسعيد تحرز برونزية سباق 1500م (تي 13) وترفع حصيلة تونس الى 4 ميداليات

احرزت العداءة التونسية سمية بوسعيد الميدالية البرونزية لسباق 1500م (تي 13) اليوم السبت في اليوم الثاني من منافسات بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة المقامة حاليا بمدينة كوبي اليابانية.



وقطعت سمية بوسعيد مسافة السباق في زمن قدره 4دق و34ث و74 جزء بالمائة.





وبذلك، ارتفعت حصيلة تونس في هذا المونديال الى 4 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و2 برونزية) بعد تتويج روعة التليلي بذهبية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 41) برمية بلغت 10م فاصل 15 ومروى البراهمي بفضية رمي الصولجان (اف 32) برمية قدرها 26م فاصل 60 واحمد بن مصلح ببرونزية دفع الجلة (اف 37) برمية بلغت 15م فاصل 34.وتجدر الاشارة الى ان تونس تشارك في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا هم روعة التليلي - وليد كتيلة - رجاء الجبالي - رؤي الجبابلي - سمية بوسعيد - أحمد بن مصلح - يسرى بن جمعة - ياسين الڨنيشي - نورهان بالحاج سالم - بشير عقوبي - جيهان عزّيز - آمان الله التيساوي - سعيدة النايلي - محمد نضال الخليفي - سمر بن كعلاب ومروى البراهمي.