بعد ضمان صعوده الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ... حفل تكريم على شرف الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة

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بمناسبة تحقيق الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، استقبل والي بنزرت سمير عبد اللاوي اليوم الجمعة الهيئة التسييرية للنادي برئاسة مراد بن سلامة علاوة على قائد الفريق بشير لحمر.



وهنأ والي بنزرت خلال هذا اللقاء، الذي حضره ايضا رئيس النادي البنزرتي سمير يعقوب واللاعبين الدوليين السابقين احمد بورشادة ورياض البوعزيزي علاوة على عدد من اطارات الجهة، كافة مكونات النادي من اطار فني ولاعبين وجماهير على هذا الإنجاز الرياضي الهام معربا في الان نفسه عن تقديره للمجهودات المضنية التي بذلت من قبل جميع الأطراف المحيطة بالجمعية والمعاضدة للهيئة المديرة وخاصة مساندي النادي من الأحباء الفاعلين.

كما دعا الى المحافظة على هذه الأجواء المنعشة والعمل على مزيد تعزيزها مع السعي الى الانفتاح على بقية النوادي محليا وجهويا ووطنيا.



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وأكد استعداد مصالح الولاية لمد يد العون المادي واللوجستي والادبي لجمعية الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة على غرار بقية النسيج الجمعياتي بكامل الولاية سواء منه الرياضي او غيره متمنيا النجاح والتوفيق لمختلف نوادي الجهة في بقية استحقاقاتها الرياضية لهذا الموسم.

ومن جانبه، ثمن رئيس الهيئة التسييرية للملعب الافريقي لمنزل بورقيبة مراد بن سلامة نيابة عن جميع مكونات الاسرة الموسعة للنادي الدعم الكبير للسلط الجهوية والمحلية للجمعية بما مكن من تحقيق حلم الأحباء بالعودة الى الرابطة المحترفة الثانية مؤكدا الحرص على الحفاظ على الأمانة بكل جدية وتفان.

وكان الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة قد فاز الاربعاء الفارط على الأولمبي للنقل 3-صفر في الجولة الختامية لبطولة رابطة كرة القدم الهواة "مستوى اول" بملعب عزيز جاء بالله ليضمن الارتقاء الى الرابطة المحترفة الثانية.