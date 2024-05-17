بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : التونسي احمد بن مصلح يحرز برونزية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 37)

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احرز التونسي احمد بن مصلح الميدالية البرونزية لمسابقة دفع الجلة (صنف اف 37) اليوم الجمعة ضمن منافسات اليوم الاول لبطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة التي تحتضنها مدينة كوبي اليابانية الى غاية 25 ماي الجاري.





وحقق بن مصلح رمية قدرها 15م فاصل 34 خلف الاوزبكستاني كودراتيلوكون معروفخوجاييف صاحب الميدالية الذهبية (15م فاصل 68) والروسي البير خينشاغوف الذي تحصل على الميدالية الفضية (15م فاصل 51).



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وهي الميدالية الثانية في رصيد تونس بهذا المونديال بعد ان توجت فجر اليوم الجمعة روعة التليلي بذهبية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 41) برمية بلغت 10م فاصل 15.

وتجدر الاشارة الى ان تونس تشارك في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا هم روعة التليلي - وليد كتيلة - رجاء الجبالي - رؤي الجبابلي - سمية بوسعيد - أحمد بن مصلح - يسرى بن جمعة - ياسين الڨنيشي - نورهان بالحاج سالم - بشير عقوبي - جيهان عزّيز - آمان الله التيساوي - سعيدة النايلي - محمد نضال الخليفي - سمر بن كعلاب ومروى البراهمي.

