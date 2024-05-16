تأمين الامتحانات الوطنيّة محور جلسة عمل بين وزيري الداخلية والتربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664662e6c2ea31.53350137_ofemknjgpqhil.jpg width=100 align=left border=0>

تنسيق العمل بين وزارتي الداخلية والتربية لتأمين الامتحانات الوطنيّة كان محور جلسة عمل مُشتركة انعقدت، مساء اليوم الخميس بمقرّ وزارة الدّاخليّة، بإشراف وزير الدّاخليّة كمال الفقي ووزيرة التربية سلوى العبّاسي وحضُور عددٍ من الإطارات العُليا من الوزارتين.



وتضمنت جلسة العمل، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، استعراض رزنامة الامتحانات الوطنيّة ومراحل عمليّات التأمين التي ستتمّ بشكل مُستمر منذ بداية التحضيرات ونقل الامتحانات إلى حدُود الإعلان عن النتائج النهائيّة، وهي مهام ستتوّلاها الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة من أمن وحرس وطنيّين وحماية مدنيّة وبمُشاركة الجيش الوطني في بعض الحالات.





...



وأكّد وزير الداخلية ضرُورة تسخير كافّة الإمكانيّات الماديّة والبشريّة واللوجستية اللازمة والتنسيق المُتواصل مع مصالح وزارة التربية والسّلط الجهويّة والولاة لضبط الإجراءات التنظيميّة والاحتياطات الأمنيّة الضّرُوريّة لتأمين مُختلف الامتحانات الوطنيّة ومُحيط المُؤسّسات التربويّة.



من جهتها، دعت وزيرة التربية إلى ضرُورة تدارس طرق ناجعة قصد مُعاضدة مجهودات وزارتي الدّاخليّة والتربية في مُقاومة مُحاولات الغشّ والتصدّي لأيّة تجاوُزات قد تحصل.