بنزرت: النظر في سبل تعزيز الوظيفية التنموية لميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66461e82a3f064.38728568_eonpmkgfljqhi.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت اليوم الخميس، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل قطاعية خصّصت للبحث في مختلف الإجراءات العملية المستوجبة لمزيد تعزيز الوظيفية التنموية لميناء بنزرت-منزل بورقيبة جهويا واقليميا ووطنيا.



وتم الاتفاق خلال الجلسة على مواصلة تعزيز نشاط الحاويات، واستغلال جميع الأرصفة بالميناء ومنها رصيف السكر، وعلى عقد جلسة عمل غدا الجمعة تضم جميع الأطراف والهياكل الرسمية والمؤسساتية الناشطة بالميناء لوضع الخطة العملية والناجعة للغرض، بالتوازي مع تعزيز استغلال أرصفة الميناء بمنطقة منزل بورقيبة.

كما تم الاتفاق على مزيد تيسير حركة الدخول والخروج بالميناء على مستوى محطة الأرتال، ومزيد حوكمة استغلال الميناء بالتقليص ما امكن في المدة الزمنية المخصصة لشحن وتفريغ السفن الراسية، بما سيمكن من مضاعفة عددها ودعم الحركة المينائية والتنموية لهذه المنشاة الاستراتيجية.



...



وأكد والي بنزرت، لدى إشرافه على الجلسة، على المكانة الكبرى لميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري ضمن منظومة التنمية الشاملة، وعلى ضرورة مواصلة العمل على إستثمار الخصوصيات الإستراتيجية التي يمتاز بها الميناء سواء من حيث موقعه المتفرد او على المستوى اللوجستي، مثمّنا المجهودات المنجزة لاعادة الميناء للنشاط عقب الحادث العرضي الذي جد بالجسر المتحرك.

وأشار إلى أهمية توفير جميع الإجراءات الكفيلة بتعزيز السلامة المهنية للعاملين بالميناء وتحسين ظروف عملهم، علاوة تنظيم المحيطين الداخلي والخارجي للميناء والعمل على تيسير حركة السير على طول شارع تينجة.

يشار إلى ان جلسة العمل انعقدت بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد وإدارة الميناء والمصالح الديوانية والامنية المختصة وإدارة فضاء الأنشطة الاقتصادية والإدارة الجهوية للتجهيز وممثلين عن الناقلين البحريين والارصفة التقنية والشحن والترصيف.