تشارك تونس في المعرض الدولي  للأغذية بكندا من 15 الى 17 ماي 2024

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تشارك تونس في المعرض الدولي للأغذية بكندا "سيال كندا 2024"، الذي يحتضنه قصر المؤتمرات بمدينة مونريال من 15 الى 17 ماي 2024.



ويؤمن المركز الفنّي للتعبئة والتغليف مشاركة 6 مؤسسات متخصّصة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلّب، فيما يؤمن مركز النهوض بالصادرات مشاركة تونسية لبقية المنتوجات الغذائية التونسية، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، مساء الأربعاء.





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وتتولّى المؤسسات الوطنية المشاركة عرض مختلف العلامات التونسية وتقديم حصص تذوق للزائرين في هذا المعرض، الذي يعتبر من أهم المعارض التجارية الغذائية في أمريكا الشمالية.



وتم، امس الأربعاء، افتتاح الجناح الوطني لزيت الزيتون المعلب بمعرض "سيال كندا 2024"، وذلك بحضور سفير تونس بأوتاوا، لسعد بوطارة، والمدير العام للمركز الفني للتعبئة والتغليف، عبد الكريم الحمداوي.



وتمثل المشاركة التونسية في هذا المعرض العالمي فرصة استثنائية لمزيد دعم تموقع المنتجات التونسية على غرار زيت الزيتون المعلب في أسواق أمريكا الشمالية, علما وأن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تمثلان الوجهة الأهم لصادرات زيت الزيتون المعلب التونسي.



ويحظى المعرض الدولي للصناعات الغذائية "سيال كندا "بأهمية بالغة على الصعيد العالمي حيث سجلت هذه الدورة مشاركة حوالي ألف عارض وعلامة من كندا و44 بلدا وقدوم 21 ألف زائر من المهنيين من 77 دولة.





ويحتل زيت الزيتون يحتل مكانة هامة في المنظومة الغذائية إذ يمثل 7 بالمائة من قيمة إنتاج قطاع الصناعات الغذائية وهو ذو أهمية اقتصادية واجتماعية نظرا لمساهمته بحوالي 50 بالمائة من قيمة صادرات المنتجات الغذائية، وفق معطيات قدمتها رئيسة ديوان وزير الصناعة، أحلام الباجي السايب، خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية لمنتجي زيت الزيتون "ديدو انترناشنل" يوم 27 أفريل2024 على هامش اختتام فعاليات الدورة 14 للصالون الدولي للفلاحة البيولوجيّة والصناعات الغذائية.



وتعد تونس، وفق السايب، المنتج الثاني لزيت الزيتون عالميا بعد الاتحاد الأوروبي، وقد تمّ تسجيل تطور في عدد العلامات التجارية التونسية بصفة ملحوظة ليبلغ أكثر من 60 علامة فيما ارتفع عدد المؤسسات المصدّرة لزيت الزيتون المعلّب بنسق تصاعدي ليمرّ من 9 مؤسسات سنة 2006 إلى حوالي 53 مؤسسة سنة 2023، كما بلغت عدد وجهات تصدير زيت الزيتون المعلّب 44 وجهة سنة 2023 مقابل 19 سنة 2006.



وبلغت عائدات صادرات زيت الزيتون 7ر2865 مليون دينار، مع موفى مارس 2024 (اي الشهر الخامس من الموسم الفلاحي 2023 / 2024)، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7ر82 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023-2022، وفق النشرية الشهرية التي أصدرها المرصد الوطني للفلاحة، يوم 18 افريل 2024.



وتطورت صادرات زيت الزيتون، من حيث الكميات، بنسبة 3ر5 بالمائة، لتصل إلى 5ر107 ألف طن، مع موفى مارس 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

يذكر ان العائدات الجملية لصادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الفترة الممتدة من 2023/11/01 الي غاية 2024/02/29، بلغت 565,5 مليون دينار.

وتمثل قيمة صادرات زيت الزيتون البيولوجي 24,5 بالمائة من القيمة الجملية لتصدير زيت الزيتون، وفق المصدر ذاته.