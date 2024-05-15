كاس تونس (الدور ثمن النهائي): مباراة الاولمبي الباجي و امل جربة في ملعب الشاذلي زويتن

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اعلن الاولمبي الباجي، اليوم الاربعاء، عبر صفحته الرسمية ان مباراته مع امل جربة ضمن الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستقام بملعب الشاذلي زويتن يوم الاحد 19 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وفي ما يلي تذكير ببرنامج مقابلات الدور ثمن النهائي:



الجمعة 17 ماي 2024



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ملعب قفصة

قوافل قفصة - الملعب التونسي

ملعب قربة الاصطناعي

النادي القربي - النادي الافريقي

ملعب الطيب المهيري

محيط قرقنة - مستقبل المرسى



السبت 18 ماي 2024

ملعب حي الحبيب بصفاقس

النادي الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي



الاحد 19 ماي 2024

ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس

ملعب ساقية الداير الاصطناعي

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران

ملعب الشاذلي زويتن

الاولمبي الباجي - امل جربة