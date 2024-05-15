Babnet

كاس تونس (الدور ثمن النهائي): مباراة الاولمبي الباجي و امل جربة في ملعب الشاذلي زويتن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6644ec14cfaf89.89267781_oejhfmkpqlngi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 18:06 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي، اليوم الاربعاء، عبر صفحته الرسمية ان مباراته مع امل جربة ضمن الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستقام بملعب الشاذلي زويتن يوم الاحد 19 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وفي ما يلي تذكير ببرنامج مقابلات الدور ثمن النهائي:

الجمعة 17 ماي 2024
...

ملعب قفصة
قوافل قفصة - الملعب التونسي
ملعب قربة الاصطناعي
النادي القربي - النادي الافريقي
ملعب الطيب المهيري
محيط قرقنة - مستقبل المرسى

السبت 18 ماي 2024
ملعب حي الحبيب بصفاقس
النادي الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي

الاحد 19 ماي 2024
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس
ملعب ساقية الداير الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران
ملعب الشاذلي زويتن
الاولمبي الباجي - امل جربة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287655


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*