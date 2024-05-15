كاس تونس (الدور ثمن النهائي): مباراة الاولمبي الباجي و امل جربة في ملعب الشاذلي زويتن

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اعلن الاولمبي الباجي، اليوم الاربعاء، عبر صفحته الرسمية ان مباراته مع امل جربة ضمن الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 ستقام بملعب الشاذلي زويتن يوم الاحد 19 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وفي ما يلي تذكير ببرنامج مقابلات الدور ثمن النهائي:
الجمعة 17 ماي 2024
وفي ما يلي تذكير ببرنامج مقابلات الدور ثمن النهائي:
الجمعة 17 ماي 2024
ملعب قفصة
قوافل قفصة - الملعب التونسي
ملعب قربة الاصطناعي
النادي القربي - النادي الافريقي
ملعب الطيب المهيري
محيط قرقنة - مستقبل المرسى
السبت 18 ماي 2024
ملعب حي الحبيب بصفاقس
النادي الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي
الاحد 19 ماي 2024
ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس
ملعب ساقية الداير الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران
ملعب الشاذلي زويتن
الاولمبي الباجي - امل جربة
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