بنزرت: إزالة 14 مخالفة بناء وتحوز للملك العمومي البحري

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أزالت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت اليوم الاربعاء، 14 مخالفة بناء وتحوز للملك العمومي البحري في محيط بحيرة بنزرت بمنطقة الجواودة بمعتمديية منزل بورقيبة، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت.





وبين المصدر ذاته ان الأجهزة الرقابية المشتركة لمصالح الولاية والمعتمدية والبلدية بمعية الحرس البحري ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة الجهوية للشؤون العقارية واملاك الدولة، تولوا هدم وإزالة حينية بالكامل لمجمل المخالفات التي تم رصدها خلال حملة اليوم او الصادرة في شانها قرارات بلدية ومنها هدم وإزالة لعديد البناءات والتحوز بالصلب والخفيف للملك العمومي البحري على مستوى بحيرة بنزرت بمنطقة الجواودة .



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كما تم في ذات الاطار، امهال 3 اشخاص مدة شهر للازالة الطوعية للمخالفات التي رصدتها اللجنة الجهوية للمراقبة وتسوية وضعيتهم مع أجهزة الدولة ذات العلاقة، قبل اتخاذ الإجراءات الردعية والزجرية القانونية في الشأن، في حال عدم الاستجابة.

وجدد المصدر نفسه الإشارة الى ان الحملة الجهوية بالمنطقة وبقية مناطق الولاية متواصلة، وذلك في اطار الحملة الجهوية التي تم إقرارها، بشان الحد من مختلف مظاهر التعدي على القانون والملكين العمومي والخاص البحري والترابي والغابي.