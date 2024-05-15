وزير الشباب والرياضة: النظر في إمكانية برمجة قاعة للرياضات الجماعية بالمرناقية

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اكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الأربعاء لوات خلال زيارة ميدانية الى عدد من المنشات الرياضية بالجهة، انه سيقع النظر في إمكانية برمجة قاعة للرياضات الجماعية بالمرناقية في المخطط القادم ، خاصة مع توفر قطعة الأرض، وضمان عدم تسجيل أي اشكال عقاري قد يواجه عملية تنفيذ المشروع.



كما اذن خلال نفس الزيارة، بتحيين تكلفة مشروع قاعة الرياضات الفردية ببرج العامري المبرمج منذ 2019 بقيمة 850 ألف دينار، والقيام بالدراسات لتوفير فارق الاعتمادات للمشروع الذي بلغ طور تعيين المصممين اثر فض الإشكال العقاري، على ان يستقطب جملة الاختصاصات الرياضية وخاصة الفردية.

ودعا إلى استحثاث انطلاق دراسات القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بالجديدة المبرمجة منذ2019 والتي تعطلت بسبب تهديد خطر الفيضانات، خاصة بعد استكمال مشروع حماية المنطقة من الفيضانات.



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وبين الوزير، ان وزارة الشباب والرياضة حريصة في هذا الاطار، ومن خلال المنشات الرياضية المبرمجة، على تشجيع الرياضات النسائية ودفع الشابات للمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية وفتح المجال لهن للمساهمة اكثر في المجال، فضلا عن دعم العاب القوى خاصة مع وجود المضامير الضرورية بالملاعب الرياضية.

وشدد من خلال معاينته النقائص والإشكاليات بالملاعب الرياضية بالمرناقية وبرج العامري والجديدة ، على ضرورة مزيد تامين ملعب المرناقية وتوفير الحراسة، والإسراع بصيانة التنوير الكهربائي بالملعب لتسهيل تدريبات فريق الفوز الرياضي بالمرناقية.

وكان الوزير قد قام رفقة والي منوبة اليوم بتدشين دار الشباب بالجديدة بعد إعادة بنائها بمواصفات الجيل الثاني من المؤسسات الشبابية بكلفة 1.3 مليون دينار.