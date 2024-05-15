التركيبة الجديدة للادارة الوطنية للتحكيم

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اعلن ناجي الجويني المشرف العام على الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الاربعاء عن التركيبة الجديدة لهذه الادارة التي اصبحت تتالف على النحو الاتي:



-مدير الادارة : يوسف السرايري

-مساعد مدير اول مكلف بالتعيينات : يسر سعد الله



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-مساعد مدير ثان مكلف بالتطوير والتكوين وتكنولوجيا "الفار" : مراد بن حمزة

عضو مكلف بالتنسيق بين الرابطة المحترفة ورابطتي الهواة مستوى 1 و2 والرابطات الجهوية: وليد الحراق

-عضو مكلف بالشؤون الادارية والمالية والاجتماعية: كريم الخميري

-عضوتان مكلفتان بالتحكيم النسائي : ليليا عبد الجواد وامال حشاد

عضو مكلف بالاعلام والاتصال والعلاقات الدولية: محمد بن حسانة

-عضو مكلف بالتنسيق مع الاطراف المتداخلة في تكنولوجيا "الفار" : ياسين حروش

-عضو مكلف باللوجستيك والتجهيزات والمعدات والشؤون الطبية والاعداد البدني: محمد امين بن ناصر

-اعضاء: الحسين اولاد احمد - نصر الله الجوادي - سيف السويسي- اسامة رزق الله