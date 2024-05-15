التركيبة الجديدة للادارة الوطنية للتحكيم

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اعلن ناجي الجويني المشرف العام على الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الاربعاء عن التركيبة الجديدة لهذه الادارة التي اصبحت تتالف على النحو الاتي:
-مدير الادارة : يوسف السرايري
-مساعد مدير اول مكلف بالتعيينات : يسر سعد الله
-مدير الادارة : يوسف السرايري
-مساعد مدير اول مكلف بالتعيينات : يسر سعد الله
-مساعد مدير ثان مكلف بالتطوير والتكوين وتكنولوجيا "الفار" : مراد بن حمزة
عضو مكلف بالتنسيق بين الرابطة المحترفة ورابطتي الهواة مستوى 1 و2 والرابطات الجهوية: وليد الحراق
-عضو مكلف بالشؤون الادارية والمالية والاجتماعية: كريم الخميري
-عضوتان مكلفتان بالتحكيم النسائي : ليليا عبد الجواد وامال حشاد
عضو مكلف بالاعلام والاتصال والعلاقات الدولية: محمد بن حسانة
-عضو مكلف بالتنسيق مع الاطراف المتداخلة في تكنولوجيا "الفار" : ياسين حروش
-عضو مكلف باللوجستيك والتجهيزات والمعدات والشؤون الطبية والاعداد البدني: محمد امين بن ناصر
-اعضاء: الحسين اولاد احمد - نصر الله الجوادي - سيف السويسي- اسامة رزق الله
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