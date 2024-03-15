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قابس: مد تضامني بمناسبة شهر رمضان وتنظيم مائدة افطار لعابري السبيل والمحتاجين

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 12:37 قراءة: 0 د, 41 ث
      
شهدت ولاية قابس خلال شهر رمضان، مبادرات تضامنية شملت وللسنة الثانية على التوالي، تنظيم مائدة رمضان الموجهة بالأساس الى عابري السبيل، بمحطة النقل البري بقابس.

وتستقبل هذه المائدة يوميا، حسب ما صرح به لوسائل الاعلام، الناشط في المجتمع المدني وصاحب المبادرة عرفات بوطيب، بين 40 و50 مواطنا، وتمكن عددا آخر من ضعاف الحال من أبناء مدينة قابس من وجبة الافطار.
وقد تسنى تنظيم هذه المائدة بفضل المساهمات العينية لصاحب المبادرة ولعدد من أبناء الجهة، وتمثلت المساهمات في توفير مواد مختلفة منها الخبز والماء والأكل والغلال والطاولات والكراسي اللازمة للغرض.
...

كما سجلت مدينة غنوش العديد من المبادرات التضامنية من بينها توزيع جمعية "ساعد" للعمل التطوعي بغنوش، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية ، 150 دجاجة و14 كلغ من لحم الخروف، .وقد تبرع بهذه الكميات من اللحوم البيضاء والحمراء تم التبرع مواطنان اثنان بغنوش لفائدة ضعاف الحال بالمنطقة.


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