الألعاب الافريقية : طائرة - المنتخب التونسي للسيدات يحقق فوزه الثاني على التوالي

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فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات اليوم الخميس على نظيره الغاني بنتيجة 3 اشواط نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الألعاب الافريقية الجارية بالعاصمة الغانية أكرا

وهو الفوز الثاني لسيدات تونس على التوالي بعد انتصارهن امس على منتخب مصر بنتيجة 3 اشواط مقابل شوط واحد.

في مباراة ثانية ضمننفس المجموعة، فاز المنتخب المصري على نظيره الغامبي نتيجة 3 اشواط نظيفة.





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ويختتم المنتخب التونسي سلسلة لقاءاته في الالعاب بمواجهة نظيره الغامبي يوم السبت بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الخميس 21 مارس، فيما يكون موعد مباراتي الدور نصف النهائي يوم الجمعة 22 مارس، والنهائي يوم السبت 23 مارس.