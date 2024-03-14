بنزرت: والي بنزرت يتعهد بفض الاشكاليات وتبني المطالب المشروعة خلال لقائه مهنيي الصيد الساحلي بفضاء ميناء الصيد البحري بجرزونة

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تعهد رئيس المجلس الجهوي للفلاحة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، بالعمل على فض إشكاليات مجموعة من مهنيي الصيد الساحلي بالجهة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاشراف وبقية هياكل الدولة، وذلك خلال لقائه بفضاء ميناء الصيد البحري بجرزونة مجموعة من صغار البحارة والناشطين في مجال الصيد الساحلي.



واكد والي بنزرت للحاضرين من صغار البحارة عقب الاستماع لمختلف مشاغلهم ومطالبهم، ان الولاية ستتبنى مختلف المطالب المشروعة، وسيتم عقب اجراء تحيين كامل في مجموع المهنيين والمطالب، مراسلة مصالح وزارة الاشراف وبقية الهياكل والإدارات العامة ذات العلاقة لايجاد الصيغ القانونية لتمكينهم من مزاولة عملهم دون خروج عن القانون ودون إشكاليات تذكر، ودعاهم الى احترام التراتيب والإجراءات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة .

وكانت مجموعة من صغار البحارة طالبت السلط المهنية المسؤولة بتمكينهم من الرخص الكفيلة بمزاولتهم لعملهم في الصيد الساحلي دون إشكاليات، وقد تم تنظيم جلسة عمل بمقر الولاية بحضور عدد من ممثليهم والمنظمة الفلاحية وبقية المصالح الرسمية وتم فيها استعراض مختلف الإجراءات القانونية ومسارات فض الإشكالات العالقة بالتنسيق مع مختلف الهياكل ولاسيما منها المركزية .



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يشار الى ان مصالح الإدارة الجهوية للفلاحة والصيد البحري والمصالح الأمنية والسلط المحلية، حضرت اللقاء بفضاء ميناء الصيد البحري بجرزونة.

