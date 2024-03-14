بنزرت: اللجنة الاستشارية للتنمية الفلاحية تنظر في سير إنجاز عدد من المشاريع

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مثل موضوع متابعة سير انجاز عدد من المشاريع والبرامج الفلاحية التي يجري تنفيذها في عدد من مناطق ولاية بنزرت، ابرز محاور زيارة العمل التي اداها امس اعضاء اللجنة الاستشارية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية.



وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية الحبيب مرابط، بان اعمال اللجنة تتوافق ومجمل التوصيات المنبثقة عن الجلسات القطاعية الدورية المخصصة لمتابعة تقدم المشاريع والمواسم الفلاحية المنعقدة بمقر الولاية على المستويين المحلي والمركزي

وذكر ان زيارات المتابعة شملت معاينة سير اشغال مشروع احداث المنطقة السقوية بأولاد المي من معتمدية غزالة المنجزة في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية الهشة بكلفة تقدر ب 3.714 مليون دينار لفائدة 163 فلاحا على مساحة 188 هكتارا، وبنسبة تقدم في الانجاز بلغت 97%.



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كما تم الوقوف على تواصل انجاز مشروع جهر وادي المالح بغزالة، على مساحة 4.3 كلم، والمنجز في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية الهشة بكلفة تقدر ب 1.157 مليون دينار، وبنسبة تقدم في الاشغال قدرت ب40%

كما تمت بالمناسبة معاينة تقدم انجاز مشروع تعصير المنطقة السقوية بماطر، التى تنجز بكلفة جملية قدرت ب 37 مليون دينار، وبنسبة تقدم في الأشغال بلغت 95%، وايضا معاينة الاشغال الجارية لجهر وادي جومين ووادي الشعير بمعتمدية ماطر، وقد تم انجاز 9.5 كلم أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة من البرنامج ككل والذي يضم جهر الواديين على طول 13.3 كلم، بكلفة مالية تفوق 382 ألف دينار

وأضاف المصدر ذاته ان أعضاء اللجنة توقفوا خلال ذات الزيارات عند سير اشغال مشروع تهيئة المسالك الفلاحية بإشكل، والذي سيشمل تهيئة 4.7 كلم في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية الهشة بكلفة مالية قدرت بحوالي 1.4 مليون دينار .



وكان أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية الفلاحية بولاية بنزرت، اطلعوا خلال اجتماع موسع بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على سير مختلف البرامج المتواصلة والمنجزة في القطاع الفلاحي بالجهة، وابرز الحلول المتخذة لانجاح المواسم الفلاحية ككل، وذلك بحضور جميع الاعضاء من السلط الجهوية والمحلية والإدارية والنسيج المنظماتي .

يذكر ان اللجنة الإستشارية يؤخذ برايها حول مختلف الأعمال التي ترمي إلى تنمية القطاع الفلاحي بالولاية، فهي تنظر في مشروع البرنامج السنوي لنشاط المندوبية وفي تقارير إنجاز أنشطتها وتصدر التوصيات التي تراها صالحة في شأنها، وتدرس مشاريع ميزانيات التصرف والتجهيز وتتابع إنجازها بصورة دورية، كما تسهر على حسن سير المواسم الفلاحية وصيانة المنتوج وتقترح الإجراءات التي تراها مناسبة لحسن سير المواسم على مستوى التزويد والتحويل والترويج للمنتوج، وهي أيضا تسهر على حسن سير الأعمال المتعلقة بحماية النباتات والمحافظة على الحيوانات، وتساعد على بعث الهياكل الملائمة لتنظيم القطاع الفلاحي، وتبدي بصفة عامة كل الإقتراحات الهادفة إلى تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.



وتتركب اللجنة من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في خطة رئيس وممثل عن الوالي والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية وامانة المال الجهوية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية والمنظمة الفلاحية ، كاعضاء، ويقع تعيين أعضاء اللجنة الإستشارية بمقرر من وزير الفلاحة بإقتراح من الوزاراء والهيئات المعنية، ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص قد تكون في رأيه فائدة لإنارة اللجنة.

وتجتمع اللجنة الإستشارية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما تجتمع بإستدعاء من رئيسها كلما رأى فائدة في ذلك.

