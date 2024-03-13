المنتخب التونسي لكرة القدم: الدورة الدولية ستقام في مصر بدل الامارات العربية المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/ftf.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاربعاء، انه بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولأسباب تنظيمية، وباتفاق بين المنتخبات المشاركة تقرر إقامة الدورة الدولية في مصر بدل مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.



وتعرف الدورة مشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ومصر ونيوزيلندا في الفترة المتراوحة بين 22 و 26 مارس الجاري.





...



ولن يشهد نظام البطولة وكذلك برنامج المباريات اي تعديل وستحافظ الدورة على المواعيد التي حددت في البداية وفق البرنامج التالي:



الدور نصف النهائي

- يوم 22 مارس 2024

تونس - كرواتيا

مصر - نيوزيلندا



- يوم 25 مارس 2024

المباراة الترتيبية لأجل المركز الثالث

- يوم 26 مارس 2024

الدور النهائي