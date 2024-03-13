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الألعاب الافريقية : المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات يستهل مشواره بالفوز على نظيره المصري بنتيجة 3 - 1

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 11:56 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة سيدات أمس الثلاثاء مشواره في النسخة الثالثة عشرة من الألعاب الافريقية الجارية بالعاصمة الغانية أكرا بانتصاره على نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، لحساب منافسات المجموعة الأولى.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع (25/18 - 16/25 - 29/31 - 14/25) .
ويلتقي المنتخب التونسي غدا الخميس في الجولة الثانية بنظيره الغاني بداية من الساعة الخامسة مساء، على أن يختتم مشواره بمواجهة المنتخب الغامبي يوم السبت القادم على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الخميس 21 مارس، فيما يكون موعد مباراتي الدور نصف النهائي يوم الجمعة 22 مارس، والنهائي يوم السبت 23 مارس.
...

وفي ما يلي كامل نتائج مباريات الجولة الأولى :

المجموعة الأولى:
تونس - مصر 3 - 1
غانا - غمبيا 3 - 0
المجموعة الثانية:
كينيا - السيشال 3 - 0
الجزائر – الكنغو 3 - 0


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