رفع 86 مخالفة اقتصادية وحجز 112 كلغ من الأرز بولاية تونس خلال اليومين الأوليين من رمضان

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أسفر العمل الرقابي بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية بتونس خلال اليومين الأوليين من شهر رمضان ، عن رفع 86 مخالفة اقتصادية.



وأفاد المدير الجهوي للتجارة بولاية تونس ماهر الغريبي في تصريح لــ(وات)، أن المخالفات التي رفعت خلال اليوميين الأوليين من رمضان 2024 ، كانت نتيجة لتنفيذ 604 زيارات تفقد ميداني لمختلف الأسواق والمحلات التجارية.





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وأشار إلى أن الزيارات الميدانية أمنها 16 فريق مراقبة، مضيفا أن المخالفات المرفوعة توزعت على 30 مخالفة في قطاع الخضر والغلال منها 18 مخالفة تعلقت بالترفيع والزيادة في الأسعار و11 مخالفة من أجل عدم إشهار الأسعار ومخالفة واحدة تعلقت بمسك واستعمال آلة وزن غير قانونية.



كما تعلقت المخالفة المسجلة وفق المسؤول بـــ29 مخالفة في قطاع المواد الغذائية منها 17 مخالفة من أجل البيع والزيادة غير القانونية في الأسعار و11 مخالفة تعلقت بعدم احترام قواعد شفافية المعاملات (الفوترة، إشهار الأسعار، استعمال آلات وزن غير قانونية) ومخالفة واحدة من أجل الامتناع عن البيع



ورفع أعوان المراقبة بولاية تونس أيضا 27 مخالفة شملت قطاعات الدواجن والبيض والأسماك واللحوم الحمراء والمخابز.



وقال ماهر الغريبي، أنه تم حجز 112 كلغ من الأرز وترويجها في المسالك القانونية على غرار المساحات التجارية الكبرى علاوة على حجز 280 كلغ من منتوج الموز وإعادة ترويجه بالمساحات التجارية الكبرى بسعر 5 دنانير للكلغ



وعلى مستوى الأسعار أكد المدير الجهوي للتجارة بولاية تونس، أن أسعار أغلب المواد كانت في اليومين الأوليين من رمضان مقبولة ومرضية باستثناء مادتي الفلفل والطماطم بتسجيل ارتفاع لافت في أسعارها بسبب ارتفاع الطلب عليها.



وأقر بوجود تجاوزات في بيع مادتي الفلفل والطماطم من بعض التجارة الذين عمدوا إلى الترفيع في الأسعار بطريقة غير قانونية تم التصدي لهم ورفع مخالفات في الغرض.