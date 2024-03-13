تزامنا مع العطلة المدرسية : فقرات رمضانية متنوعة في مهرجان ربيع الطفل بدار الثقافة لمطة

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يلتئم مهرجان ربيع الطفل بدار الثقافة لمطة بولاية المنستير من 16 إلى 27 مارس الجاري. ويتضمن برنامج الدورة فقرات متنوعة جميعها في تناغم مع خصوصية شهر رمضان وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أماني بوسريح مديرة دار الثقافة بلمطة.



وتقام هذه التظاهرة التي تنظمها دار الثقافة بلمطة، تحت شعار "نفحات رمضانية" وضمن برنامج الحوارات الثقافية، كما تحظى بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

ويفتتح معرض "زخارف" من إنتاج دار الثقافة ببنبلة المهرجان (س13) بفضاءات دار الثقافة بلمطة. ثم ينطلق برنامج الحوارات الثقافية بعرض شريط سينمائي قصير للأطفال بعنوان "فتح مكة" مشفوع بنقاش مع الواعظ مراد بوستة، تليه ورشة حروفيات عربية حول أسماء الله الحسنى مع الأستاذة آسيا التابعي وهي ورشة تنظم بالتوازي مع الحوارات الثقافية على امتداد ثلاثة أيام.



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وتتواصل فعاليات المهرجان الأحد 17 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا مع عرض مسرحي للأطفال بعنوان " المهرج والشيطان" للمخرج عادل الخماسي وإنتاج المركز الثقافي الدولي يوغرطة بباجة.



وتنطلق صباح الإثنين 18 مارس 2024 (س10) ورشات فنية لصنع مجسم هلال رمضان مع الأستاذة آسيا التابعي، ومجسم ثلاثي الأبعاد "جو رمضان" مع الأستاذ فراس العابد، وورشة إيقاعات في التعبير الجسماني مع الفنّانة منال إبراهيم.



وسيكون للأطفال يوم الثلاثاء 19 مارس بداية من الساعة العاشرة صباحا فرصة المشاركة في ورشات الخط العربي مع الفنّان كريم كريم، وورشة "الكي على الخشب" مع الفنّانة سهى بنور، وأخرى لرسم معالم دينية مع الأستاذة آسيا التابعي.



ويواكب جمهور هذا المهرجان برنامج حوارات ثقافية يوم السبت 23 مارس الجاري (س10) مع عرض شريط سينمائي قصير للأطفال بعنوان "غزوة بدر الكبرى"، والأربعاء 27 مارس مع عرض شريط "ليلة القدر ونزول القرآن"، إلى جانب تنظيم معرض لإنتاجات الورشات.



وأشارت مديرة دار الثقافة إلى أن تنظيم هذا المهرجان في فترة العطلة المدرسية يهدف إلى الترويح عن الأطفال وتخفيف الضغط الدراسي عنهم ودعم ثقافتهم المتعلقة بالمفاهيم الصحيحة بشأن شهر رمضان المبارك والأحداث التاريخية التي وقعت خلاله وفق تعبيرها.