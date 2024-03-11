السدود التونسية حققت نسبة إمتلاء قاربت 3ر37 بالمائة مع حلول يوم 11 مارس 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6519360d437212.28394774_qpjkleomihfgn.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت نسبة إمتلاء السدود التونسية، يوم 11 مارس 2024 ، قرابة 3ر37 بالمائة وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.





وتباينت نسبة إمتلاء السدود، حسب السدود، وبلغت 64 بالمائة بسد بوهرتمة و 50 بالمائة بسيدي البراق و 42 بالمائة بسيدي سالم و 23 بالمائة بسجنان و 31 بئر مشارقة و 28 بسد جومين و 26 بسد سليانة و 22 بالمائة بسد سيدي سعد و 17 بملاق و 4 بنبهانة.



...









وبلغت مخزونات السدود قرابة 502ر862 مليون متر مكعب مقابل 258ر995 مليون مترمكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي مما يشكل تراجعا بنحو 132 مليون متر مكعب.







وقدرت الايرادات الجملية للسدود بنحو 2ر3 مليون متر مكعب ، أغلبها، على مستوى سدود الشمال في حين قدرت الاستعمالات والسحب بنحو 2ر1 مليون متر مكعب.