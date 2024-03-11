المنستير: إعدادية طوزة ومعهد بورقيبة يمثلان الجهة في الملتقى الإقليمي للموسيقي بالوسط المدرسي في أفريل المقبل بسليانة

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ترشّحت في الملتقى الجهوي للموسيقى في الوسط المدرسي بالمنستير كلّ من المدرسة الإعدادية بطوزة ومعهد بورقيبة المنستير من أجل تمثيل المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير في الملتقى الإقليمي للموسيقي في الوسط المدرسي المزمع تنظيمه في سليانة يوم 14 أفريل المقبل، وفق ما أفاد به متفقد عام التعليم الإعدادي والثانوي ورئيس لجنة تحكيم الملتقى الجهوي، محمّد رشاد بروق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



من جانبه، ذكر المندوب الجهوي للتربية بالمنستير، الحبيب الحدادي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأبناء، أن هذا الملتقى الجهوي تواصل يومي 9 و10 مارس الجاري، وشاركت فيه 27 مؤسسة تربوية بولاية المنستير، وتضمن عروضا متنوعة أفضت إلى اكتشاف العديد من المواهب التي سيقع صقلها، وفق تأكيده، معتبرا أنّ الملتقى كان ناجحا من حيث عدد المشاركات ونوعيتها وحضور التلاميذ والأولياء المكثف.

وأكّد أن وزارة التربية تولي أهمية كبرى للأنشطة والملتقيات الثقافية باعتبارها تصقل مواهب التلاميذ وتخفف عنهم الضغط وتساهم في تحسين نتائجهم الدراسية.



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وتحصلت المدرسة الإعدادية بخنيس على المرتبة الأولى في مسابقة كورال المدارس، فيما تحصّلت على المرتبة الثانية المدرسة الإعدادية بالساحلين، والمرتبة الثالثة المدرسة الإعدادية ببنان، وفاز في مسابقة الغناء العربي في المستوى الثانوي بالجائزة الأولى مؤيد ذويب من معهد جمال، والجائزة الثانية مناصفة بين محمّد القروي من معهد المكنين وحنان الحباسي والجائزة الثالثة لردينة بن عروس بمعهد جمال.



وتوجت في مسابقة الغناء والعزف الغربي بالجائزة الأولى أميرة معتوقي من معهد بورقيبة، والجائزة الثانية زهور الصويد من معهد جمال، والجائزة الثالثة مناصفة بين فاطمة الزهراء من معهد قصيبة المديوني وإسراء عاشور من معهد فولتير الخاص، وآلت في مسابقة العزف الفردي مستوى ثانوي الجائزة الأولى لغالية بن حليمة من المعهد النموذجي، والجائزة الثانية مناصفة بين رائف القداح ومالك ترميز من معهد بورقيبة، والجائزة الثالثة مناصفة بين حمزة الصكلي وطارق عياد بمعهد قصيبة المديوني .

وفاز في مسابقة الغناء العربي المستوى الإعدادي بالجائزة الأولى مناصفة كلّ من لميس منصور من المدرسة الإعدادية بالساحلين وريان اللطيف من المدرسة الإعدادية سالم بشير، وبالجائزة الثانية مناصفة بين ألما المذيوب المدرسة الإعدادية سالم بشير وأحمد خليل القربي من المدرسة الإعدادية النموذجية، والجائزة الثالثة لندى بوعجيلة من المدرسة الإعدادية الامتياز.

وتوج في مسابقة العزف الفردي موسيقى عربية بالجائزة أوس بن حليمة من المدرسة الإعدادية الخاصة ديماسي سكول، والجائزة الثانية لأحمد ناجي صالح من المدرسة الإعدادية الإمتياز بالمنستي، والجائزة الثالثة لشيماء العرفاوي من المدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة بالمنستير.

وفاز في مسابقة العزف الفردي موسيقي غربية مستوى إعدادي بالجائزة الأولى سارة قعلول عن المدرسة الإعدادية زاوية قنطش، والجائزة الثانية لصديق الدبابي من المدرسة الإعدادية الخاصة بيت الحكمة، والجائزة الثالثة ليسر المليح من الإعدادية محمود المسعدي بجمال.

وفاز في مسابقة المعاهد على الجائزة الأولى معهد بورقيبة بالمنستير، والجائزة الثانية لمعهد قصيبة المديوني، والجائزة الثالثة لمعهد جمال.

وحصدت المدرسة الإعدادية سالم بشير جائزة العرض الفرجوي في المستوى الإعدادي، وفاز التلميذ عمر دلدول من المدرسة الإعدادية بطوزة على جائزة الملامح القيادية في المستوى الإعدادي بعزفه على آلة الأورغ.