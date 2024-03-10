بنزرت: حجز 2409 كلغ من المواد الغذائية الاساسية و3100 لتر من الزيت بمخزن عشوائي بغزالة والنيابة العمومية تاذن بالاحتفاظ بصاحبه

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افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، بان المصالح الرقابية حجزت 2409 كلغ من المواد الغذائية الاساسية و3100 لتر من الزيت بمخزن عشوائي بغزالة، واذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصاحبه.



واوضح البجاوي انه تم عقب توفر معطيات لمصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة مفادها تعمد أحد تجار التفصيل للمواد الغذائية بمعتمدية غزالة خزن كميات من المواد المدعمة والمواد الأساسية بمخزن غير معلوم وعدم تزويد محله التجاري بها والتفويت فيها لاحقا خارج المسالك القانونية، التفطن إلى انه كان يستغل محلا مصرح به من قبله للمصالح الجبائية على أساس أنه معد لبيع المواد الغذائية بالجملة كمخزن، في حين أنه لم يقع إستغلاله منذ إحداثه.





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وتم تبعا لذلك وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر والهيئة الجهوية للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، حجز كميات هامة من المواد الغذائية الاساسية منها 400 لتر من الزيت النباتي المدعم و2700 لتر من الزيوت النباتية الأخرى و840 علبة مصبر ات طماطم و300 كلغ من السكر العائلي و600 كلغ من العجين الغذائي و430 كلغ من السميد و100 كلغ من الفرينة و16 كلغ من الأرز، علاوة على كميات هامة من مواد التنظيف وحفظ الصحة.

كما قامت مصالح الهئية الجهوية للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز كمية 963 كلغ من مصبرات الهريسة منتهية الصلوحية، سيتم عقب إستكمال الإجراءات القانونية بشانها ، القيام بإتلافها .



ولاحظ المصدر ذاته انه سيتم العمل على إستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بتأمين المحجوز وإعادة ضخه بالمسالك القانونية وتأمين قيمته بالخزينة العامة للدولة، علاوة على تحرير مخالفتين اقتصاديتين من أجل اخفاء بضاعة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بالمضاربة والاحتكار وعدم وضع لافته على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.

يشار الى انه تم تقديم المعني بالأمر في حالة احتفاظ، بعد مراجعة النيابة العمومية/ وفق ذات المصدر .