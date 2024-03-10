بنزرت: إستكمال تهيئة وتجهيز فضاء للبيع من المنتج الى المستهلك بمعتمدية راس الجبل

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افادت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية راس الجبل إبتسام الرزقي، بان مصالح البلدية، اتمت تهيئة الفضاء الجديد المخصص لنقطة "البيع من المنتج الى المستهلك "، وذلك لمعاضدة المجهودات المبذولة والهادفة إلى مزيد تحسين مسالك التوزيع والحد من إرتفاع الاسعار وتقريب الخدمات من المواطنين بالجودة والاسعار المناسبتين، مراعاة للمقدرة الشرائية خاصة خلال شهر رمضان.



وبينت انه تم الاختيار على موقع السوق الاسبوعية براس الجبل قبالة زاوية سيدي بن عيسى، لتركيز الفضاء الجديد، حيث تم تجهيزه بالتيّار الكهربائي وكافة الشبكات والمرافق الضرورية، بما سيؤمن نجاحه في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوفير احسن ظروف العمل للناشطين فيه من المهنيين.

ولاحظت في هذا الشان، ان مصالح البلدية وبالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية ومهنيي القطاع، تولت ضبط قائمة المرخص لهم في إستغلال المواقع وعددهم 27 مهنيا، سينطلقون في العمل دون دفع اي رسوم بالمكان بداية من أول يوم في شهر رمضان للسنة الجارية، واضافت انه تم تامين جميع عناصر الرقابة التجارية والصحية والبيئية من قبل بقية الهياكل والمصالح المتداخلة.



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يذكر انه تم خلال انعقاد جلسة الاستعداد لشهر رمضان، الاعلان عن تنفيذ 5 نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك، ببنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وغزالة وماطر، علاوة على معتمدية راس الجبل