القيروان :اعادة افتتاح دار الشباب بعين جلولة

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تم يوم الجمعة اعادة افتتاح دار الشباب بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان بعد إعادة بنائها بكلفة 700 الف دينار منذ سنة 2016 بتمويل من وزارة الشباب والرياضة



وافاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة رفيق الزلفاني في تصريح ل"وات" بان هذا المشروع بقي معطلا لمدة 8 سنوات رغم انه جاهز للاستغلال، مشيرا الى ان الجهود تضافرت لاعادة افتتاحه اليوم وذلك في إطار العمل على تعزيز قدرات الشباب الى جانب تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب وتنمية روح المبادرة لديه .

وأكد ان هذا الانجاز "يعد مكسبا لأبناء المنطقة و من غير المقبول بقاؤه مغلقا في وجه الشباب طيلة هذه السنوات، وحرمانه وتركه عرضة لمخاطر الآفات الاجتماعية "، مضيفا ان اليافعين وشباب الجهة سيتمكنون من صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم عبر جملة من الانشطة والنوادي.



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وتحتوي دار الشباب على قاعة متعددة الاختصاصات كالمسرح والرقص و3 قاعات نواد سيتم تحديد الأنشطة بها لاحقا ️وبهو استقبال وفضاء أنشطة متعددة وقاعة العاب ومكتب سيتمّ تخصيصه لراديو الواب وملعب لكرة القدم معشب اصطناعيا وحجرات ملابس ومسرح للهواء الطلق.

يشار إلى أنه تم برمجة هدم وإعادة بناء هذا المشروع منذ سنوات 2012 وانطلقت الأشغال سنة 2016 غير انه شهد جملة من التعطيلات تعود بالأساس إلى المقاولة. وتحتوي دار الشباب على قاعة متعددة الاختصاصات كالمسرح والرقص و3 قاعات نواد سيتم تحديد الأنشطة بها لاحقا ️وبهو استقبال وفضاء أنشطة متعددة وقاعة العاب ومكتب سيتمّ تخصيصه لراديو الواب وملعب لكرة القدم معشب اصطناعيا وحجرات ملابس ومسرح للهواء الطلق.يشار إلى أنه تم برمجة هدم وإعادة بناء هذا المشروع منذ سنوات 2012 وانطلقت الأشغال سنة 2016 غير انه شهد جملة من التعطيلات تعود بالأساس إلى المقاولة.