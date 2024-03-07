ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة - 17 ميدالية جديدة لتونس منها 5 ذهبية

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أضافت عناصر المنتخب التونسي 17 ميدالية جديدة (5 ذهبية و5 فضية و3 برونزية) في منافسات اليوم الثالث والاخير من النسخة الثامنة عشرة لملتقى تونس الدولي لالعاب القوى "الجائزة الكبرى" الذي اقيم بملعب العاب القوى برادس.



وعاد المعدن النفيس الى لك من روعة التليلي في دفع الجلة لفئة اف41-44 بتسجيلها رمية قدرها 9.75م وياسين الغربي في سباقي 400م لفئة ت 53-54 بقطعه المسافة في 33،50ث و800م لفئة ت53-54 بقطعه المسافة في 1د و47ث و85.وسنية المنصوري في سباق 400م لفئة ت37-38 بزمن قدره 1د و06ث و06 وامان الله التيساوي في سباق 400م لفئة ت37-38 بتحقيقه زمنا قدره 55د .

وانهت تونس مشاركتها في المركز الاول برصيد في المركز الاول في ترتيب جدول الميداليات بمجموع 38 ميدالية (16 ذهبية و12 فضية و10 برونزية) امام الجزائر برصيد 36 مديالية (16 ذهبية و12 فضية وو8 برونزية).



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وفي ما يلي توزيع الميداليات

الميداليات الذهبية

ذهبيتان لياسين الغربي في سباق 400 متر (توقيت 50,33ث) و800 متر (1,47,85دق) دق كراسي لفئة ت54

ذهبية لروعة التليلي في دفع الجلة لفئة ف41 بعد تسجيلها رمية بلغت 9,75 متر.

ذهبية لسنية منصور في سباق 400 متر لفئة ت38 بعد قطعها للمسافة في توقيت زمنه 1،06،06 دق.

ذهبية لآمان الله التيساوي في سباق 400 متر لفئة ت37 بعد قطعه للمسافة في توقيت زمنه 55,44 ث.



الميداليات الفضية

فضيتان لمحمد نضال الخليفي في سباقي 400 متر (توقيت 54,76ث) و800 متر (1,57,66دق) كراسي لفئة ت53.

محمد فرحات شيدة في الوثب الطويل لفئة ت37 بعد تحقيقه قفزة ب6,06 متر.

محمد عزيز العوادي في دفع الجلة لفئة ف41 بعد تسجيله رمية ب10,28 متر.

سمر بن كعلاب في دفع الجلة لفئة اف41 بعد تسجيلها رمية ب9,23 متر.



الميداليات البرونزية

نوفل كيدار في دفع الجلة لفئة F33 بعد تسجيله رمية بلغت 9,02 متر.

سعيدة النائلي في منافسات دفع الجلة لفئة F32 بعد تسجيلها رمية بلغت 6،25 متر .

ندى الباهي في منافسات سباق 400 متر لفئة T37 بعد قطعها للمسافة في توقيت زمنه 1,09,60 دق.

