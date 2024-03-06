Babnet

المعهد الوطني للرصد الجوي يقدم تقرير فلكيا الى مفتي الجمهورية حول رصد هلال رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e2fb7baefa02.44292319_kheongmpfliqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 17:23 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تقديمه تقريرا إلى مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود حول المعطيات الفلكية الخاصّة برصد هلال شهر رمضان لسنة 1445 هجري.

واضاف المعهد في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان التقرير تم تقديمه خلال جلسة عمل انعقدت بمقر دار الافتاء حول التوقعات الفلكية المتعلقة بحلول شهر رمضان.

...

واكد المعهد ، في سياق متصل ، إلى أن ديوان الإفتاء يبقى الجهة الرسميّة الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية على مدار العـام الهجري.

وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، اعلن مساء السبت 10 فيفري 2024 ، أن الأحد 11 فيفري 2024 هو مفتتح شهر شعبان 1445 هجري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283482


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*