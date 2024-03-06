المعهد الوطني للرصد الجوي يقدم تقرير فلكيا الى مفتي الجمهورية حول رصد هلال رمضان

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تقديمه تقريرا إلى مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود حول المعطيات الفلكية الخاصّة برصد هلال شهر رمضان لسنة 1445 هجري.



واضاف المعهد في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان التقرير تم تقديمه خلال جلسة عمل انعقدت بمقر دار الافتاء حول التوقعات الفلكية المتعلقة بحلول شهر رمضان.





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واكد المعهد ، في سياق متصل ، إلى أن ديوان الإفتاء يبقى الجهة الرسميّة الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية على مدار العـام الهجري.



وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، اعلن مساء السبت 10 فيفري 2024 ، أن الأحد 11 فيفري 2024 هو مفتتح شهر شعبان 1445 هجري.

