يوم إعلاميَ حول الإعلان الأول لمقترحات المشاريع ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا الممول من قبل الاتحاد الأوروبي

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نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع هيئة التصرف في برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا (مقاطعة صقلية)الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 06 مارس 2024، يوما إعلاميَا حول الإعلان الأول لمقترحات المشاريع ضمن هذا البرنامج.



وأشرف كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، على افتتاح أشغال هذا اليوم الاعلامي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro، وسفير إيطاليا بتونس Alessandro Prunas، وممثلو هيئة التصرف لبرناج Interreg Next Italie-Tunisie، وعديد المشاركين من هياكل عمومية مختلفة ومجتمع مدني، ومؤسسات عمومية ومراكز بحوث علمية، ومجامع مهنية، واقطاب تكنولوجية وغرف التجارة والصناعة..





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ويهدف هذا اليوم الاعلامي إلى تقديم البرنامج المذكور وفرص التمويل التي يوفرها، إضافة إلى توضيح طريقة المشاركة وتقديم مقترحات المشاريع والقواعد الأساسية المتَبعة في صياغتها ومعايير تقييمها، إلى جانب تسهيل التواصل بين حاملي أفكار المشاريع والهياكل المكلَفة بالبرنامج على المستوى الوطني.

ويندرج برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا في إطار التعاون اللامركزي بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسيما في الجانب المتعلق بالتنمية الجهويةالمستدامة في مناطق شمال وجنوب المتوسط.



وتبلغ ميزانيَة برنامج Interreg Next Italie -Tunisie

35 مليون أورو، تخصص في شكل هبات من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشاريع شراكة في مجالات متنوعة على غرار المجال الاجتماعي والاقتصادي و المجال البيئي والحوكمة، و مجال البحث و التجديد والتعليم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة ودعم الطاقة المتجددة والتصرف المستديم في المياه والتكيف مع تغير المناخ والرعاية الصحية والسياحة الثقافية.



ويستفيد من هذا البرنامج، الشركاء االعموميون (إدارات مركزية، ولايات، جماعات محلية، مؤسسات ومنشآت عمومية، جامعات، معاهد ومراكز بحث…) والمؤسسات المحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (أقطاب تنافسية…) والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجامع المهنية وغرف التجارة والصناعة والمنظمات المهنية ...

وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على أهمية التعاون عبر الحدود الذي يعد من أبرز آليات سياسة الجوار الأوروبية والذي يساعد على تعزيز الروابط والشراكة بين ضفتى المتوسط ، مبرزا ان هذا اللقاء سيتيح الفرصة للتعرف عن كثب على ما يوفره هذا البرنامج بالنسبة للتعاون مع الجانب الايطالي من فرص لاقامة مشاريع مشتركة فى مجالات حيوية وذات اولوية تدعم مسار التنمية المتستدامة و الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في تونس وايطاليا بصفة خاصة وفي المنطقة المتوسطية بصفة عامة.



هذا وتجدر الاشارة انه قد تم إطلاق الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشاريع في بداية فيفري سنة 2024 وتم تخصيص 22 مليون أورو من الميزانية الجملية للبرنامج لتمويل المشاريع التي سيتم انتقاؤها في الفترة القادمة.

وتتراوح التمويلات المسندة لكل مشروع بين 0.8 مليون و1.2 مليون أورو.