كونكت الدولية تقود للمرة الرابعة على التوالي بعثة أعمال مشتركة الى معرض الفلاحة بتركيا

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تقود كونكت الدولية، للمرة الرابعة على التوالي، بعثة رجال وسيدات أعمال اعضاء وشركاء المنظمة لحضور أكبر معرض للفلاحة بتركيا من 04 الى 07 مارس 2024.



وأعلنت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية في بلاغ نشرته الثلاثاء أنه ، بالتعاون مع غرفة تجارة قونية -الشريك المحلي في قونية ، تقود كونكت الدولية بعثة رجال وسيدات اعمال اعضاء وشركاء المنظمة من تونس والكاميرون و جمهورية الكونغو الديمقراطية لزيارة معرض"قونيا الفلاحي 2024".





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ويتضمن برنامج هذه البعثة الإقتصادية اضافة الى زيارة معرض قونية للفلاحة 2024، تنظيم عدة لقاءات ثنائية للمؤسسات التونسية المشاركة في المعرض مع عديد اصحاب المؤسسات المشاركة من مختلف البلدان وزيارات ميدانية لمصانع ومناطق صناعية.



وشكلت الزيارة فرصة لعقد لقاء رئيس كونكت الدولية طارق الشريف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة قونية رمضان أركوش لتباحث فرص تطوير العلاقات والشراكات والمبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصة في اتجاه الأسواق الأفريقية.



ويعد معرض قونية الزراعي فرصة فريدة للإطلاع على اهم التطورات في صناعة الآلات والمعدات الزراعية، واستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة في قطاع الفلاحة، وإقامة اتصالات تجارية مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين الأتراك والدوليين.