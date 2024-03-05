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ولفت البلاغ الى أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع التي أثبتت نجاعتها وحققت النتائج الملائمة للمؤشرات المرسومة فضلا عن العمل على تضمين القطاعات الواعدة ضمن أولويات برامج التعاون مثل قطاعات الطاقة المجدّدة والبيئة وتثمين النفايات.



مثل مزيد توجيه برامج التعاون المشترك بين تونس وألمانيا نحو الباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا في عدد من الإختصاصات لإعادة تأهيلهم في إطار تلبية حاجيات المؤسسات من الكفاءات المختصة، أهم ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء جمع أمس الإثنين وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب بسفير الجمهورية الفيدرالية الألمانية بتونس باتر بريقال والوفد المرافق له بمقر الوزارة حسب بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك.ولفت البلاغ الى أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع التي أثبتت نجاعتها وحققت النتائج الملائمة للمؤشرات المرسومة فضلا عن العمل على تضمين القطاعات الواعدة ضمن أولويات برامج التعاون مثل قطاعات الطاقة المجدّدة والبيئة وتثمين النفايات.

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وشدّد الحضور على ضرورة تشبيك خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التونسية مع نظيرتها الألمانية لتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الألمانية من الكفاءات والمهارات التونسية وتطوير الشراكة بين مراكز التكوين المهني التونسية والألمانية بهدف إرساء التخصّصات الإشهادية المعترف بها بصفة مزدوجة.

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير هندسة التكوين عن بعد والتأكيد على الإنطلاق في بحث مجالات تفعيل المحاور التي تم التطرق إليها في أفضل الآجال.

ونوّه الوزير بالمناسبة بمستوى التّعاون مع الجانب الألماني والذي يتجلى بالخصوص في الاستئناس بالتجربة الألمانية لتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني، مثمّنا جودة برامج التعاون المشتركة وخاصة على مستوى النتائج المُحقّقة التي تندرج صلب محاور برنامج عمل الحكومة في مجالات تأهيل الموارد البشرية وتحسين تشغيلية الشباب ودفع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة.

ومن جهته لفت السفير الألماني الى جودة الكفاءات التونسية التي أثبتت قدرتها على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، مؤكدا عزم بلاده مزيد التعاون مع تونس لتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني والمساهمة في الحدّ من البطالة ومن الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرض توظيف دولية منظمة.

جدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء كل من رئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبد القادر الجمالي والمديرة العامة للمركز الوطني للتكوين المكونين وهندسة التكوين سناء درمول و المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان وعدد هام من الإطارات العليا بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

