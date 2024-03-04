رئيس الجمهورية يسلم أوراق اعتماد أنور بن يوسف سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية في كينيا

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أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد أنور بن يوسف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية كينيا.



وتولى السفير الجديد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





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